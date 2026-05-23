La Francia ha vietato l’ingresso a Ben-Gvir, causando uno scontro con Israele. L’attivista israeliano era previsto in visita nel paese, ma il governo francese ha negato il permesso. Nel frattempo, gli attivisti della Flotilla, impegnati in una missione nel Mediterraneo, sono stati bloccati in Libia. Nessuno degli attivisti ha potuto proseguire il viaggio verso la destinazione prevista.

? Punti chiave Perché la Francia ha deciso di vietare l'ingresso a Ben-Gvir?. Come si sono ritrovati gli attivisti della Flotilla bloccati in Libia?. Chi spinge l'Unione Europea ad applicare sanzioni dirette contro Israele?. Quali conseguenze avrà l'embargo sui prodotti della Cisgiordania per l'Europa?.? In Breve Tajani sollecita l'UE per sanzioni contro Ben-Gvir dopo il divieto francese.. Italia, Regno Unito, Germania e Francia chiedono stop espansione in Cisgiordania.. Attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati da sette giorni vicino a Sirte.. Paesi Bassi applica embargo sui prodotti degli insediamenti in Cisgiordania.. La Francia ha... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francia vieta l’ingresso a Ben-Gvir: scontro con Israele per la Flotilla

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