La Francia ha negato l’ingresso al ministro israeliano Itamar Ben Gvir, accusato di aver compiuto azioni inaccettabili contro attivisti francesi ed europei coinvolti nella flottiglia Global Sumud. La decisione è stata comunicata dalle autorità francesi in risposta a questi episodi. La misura impedisce al ministro di entrare nel paese e si basa su motivazioni legate a comportamenti ritenuti inappropriati.

La Francia ha deciso di vietare l’ingresso aBen Gvir, ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, ad annunciarlo il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, sul suo profilo di X. Questa decisione è stata presa a seguito di ciò che è accaduto agli attivisti dellaFlotilla:“Azioni inaccettabili nei confronti di cittadini francesi ed europei che erano a bordo della flottiglia Global Sumud”. Nel discorso del ministro francese si legge anche: “Condanniamo l’approccio di questa flottiglia, che non produce alcun effetto utile e sovraccarica i servizi diplomatici e consolari, la cui professionalità e dedizione ammiro.Ma non possiamo tollerare che cittadini francesi vengano minacciati, intimiditi o brutalizzati in questo modo, soprattutto da un pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla, Ben Gvir: la Francia vieta l’ingresso al ministro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Francia vieta l’ingresso a Ben-Gvir: “Comportamenti inqualificabili verso la Flotilla”. Un convoglio di attivisti fermo in LibiaGli attivisti della Flotilla arrestati da Israele sono rientrati, ma quanto hanno mostrato attraverso immagini e testimonianze – segni di lividi e...

La Francia vieta l’ingresso a Ben-Gvir: «Comportamento inqualificabile con gli attivisti della Flotilla». In Europa monta la protesta anti-IsraeleDa oggi, sabato 23 maggio, il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir «è interdetto dall’accesso al territorio francese».

Attivisti Flotilla maltrattati, la Francia vieta l’ingresso a Itamar Ben-Gvir x.com

Flotilla, Tajani a Kallas: 'L'Italia chiede sanzioni contro Ben-Gvir' reddit

Caso Flotilla: la Francia mette al bando Ben-Gvir. Arrivati a Roma altri sei attivistiIl ministro degli Esteri: Non possiamo tollerare che dei cittadini francesi possano essere così minacciati, intimiditi o brutalizzati, per di più da un responsabile pubblico ... editorialedomani.it

Parigi: 'Ben-Gvir da oggi interdetto dal territorio franceseIl ministro israeliano ha adottato comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della flottiglia Global Sumud ... tg.la7.it