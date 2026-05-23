Flotilla Ben Gvir | la Francia vieta l’ingresso al ministro
La Francia ha negato l’ingresso al ministro israeliano Itamar Ben Gvir, accusato di aver compiuto azioni inaccettabili contro attivisti francesi ed europei coinvolti nella flottiglia Global Sumud. La decisione è stata comunicata dalle autorità francesi in risposta a questi episodi. La misura impedisce al ministro di entrare nel paese e si basa su motivazioni legate a comportamenti ritenuti inappropriati.
La Francia ha deciso di vietare l’ingresso aBen Gvir, ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, ad annunciarlo il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, sul suo profilo di X. Questa decisione è stata presa a seguito di ciò che è accaduto agli attivisti dellaFlotilla:“Azioni inaccettabili nei confronti di cittadini francesi ed europei che erano a bordo della flottiglia Global Sumud”. Nel discorso del ministro francese si legge anche: “Condanniamo l’approccio di questa flottiglia, che non produce alcun effetto utile e sovraccarica i servizi diplomatici e consolari, la cui professionalità e dedizione ammiro.Ma non possiamo tollerare che cittadini francesi vengano minacciati, intimiditi o brutalizzati in questo modo, soprattutto da un pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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