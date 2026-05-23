Francia sempre peggio | perquisito l’Eliseo per un caso di corruzione
L’Eliseo è stato sottoposto a perquisizione dalla polizia nell’ambito di un’indagine per corruzione. La perquisizione, che segue un primo tentativo fallito a metà aprile, è stata condotta dalla Procura nazionale. Le autorità hanno sequestrato documenti e computer nell’edificio, senza che siano stati resi pubblici dettagli sulle persone coinvolte o sulle accuse specifiche. La procedura si inserisce in un’indagine ancora in corso.
Dopo un primo tentativo fallito a metà aprile, i giudici istruttori della Procura nazionale finanziaria (Pnf) francese sono riusciti ieri a perquisire l’Eliseo, nel quadro di un’inchiesta per favoritismo, conflitto di interessi, corruzione e traffico di influenze incentrata sull’assegnazione di alcuni appalti pubblici relativi, tra le altre cose, all’organizzazione di cerimonie al Pantheon da parte del Centro dei musei nazionali (Cmn). Le perquisizioni sono state precedute da «comunicazioni istituzionali volte a consentirne lo svolgimento», ha precisato il Pnf al Monde. Anche l’Eliseo, dopo ore di silenzio, ha reagito alla notizia,.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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