Francia sempre peggio | perquisito l’Eliseo per un caso di corruzione

Notizia in breve

L’Eliseo è stato sottoposto a perquisizione dalla polizia nell’ambito di un’indagine per corruzione. La perquisizione, che segue un primo tentativo fallito a metà aprile, è stata condotta dalla Procura nazionale. Le autorità hanno sequestrato documenti e computer nell’edificio, senza che siano stati resi pubblici dettagli sulle persone coinvolte o sulle accuse specifiche. La procedura si inserisce in un’indagine ancora in corso.