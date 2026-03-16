In Francia si sono svolte le elezioni comunali e il primo turno dei voti ha mostrato una significativa frammentazione del panorama politico. Le coalizioni di centro e le forze di estrema destra hanno ottenuto risultati importanti, mentre le altre forze politiche hanno registrato variazioni nei consensi. I risultati indicano un mutamento nei rapporti di forza a un anno dalle prossime elezioni presidenziali.

Parola d’ordine frammentazione al centro, con le ali che festeggiano. In Francia risultati del primo turno delle elezioni comunali rivelano, come d’altronde accaduto in Spagna, il rimodellamento del panorama politico a un anno dalle elezioni presidenziali. Destra e estrema destra si contendono voti, con il RN in costante ascesa che guarda al modello italiano di Giogia Meloni. Aspra la rivalità tra la sinistra di LFI e i socialisti del PS, mentre il declino del partito presidenziale appare sempre più irreversibile. Il centro sparisce dai radar, con molti candidati che durante la campagna elettorale hanno fatto di tutto per nascondere il recente passato nel partito del presidente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Prove di voto per l’Eliseo? Come sono andate le amministrative in Francia

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