Francia perquisito l' Eliseo | corruzione lo staff di Macron non fa entrare nel suo ufficio

Ieri mattina, agenti della brigata finanziaria e anticorruzione hanno perquisito l’Eliseo. Durante l’operazione, lo staff del presidente francese ha impedito l’accesso a diverse aree dell’ufficio presidenziale. La perquisizione è stata condotta nell’ambito di un’indagine per corruzione. Nessuna persona è stata fermata o arrestata al momento. La procura ha confermato di aver avviato le verifiche senza fornire ulteriori dettagli.

«Non potete entrare». Ieri mattina gli agenti della brigata finanziaria e anticorruzione (Bfac) della polizia giudiziaria di Parigi si sono presentati all’Eliseo per effettuare una perquisizione nel quadro di un’inchiesta per favoritismo, conflitto di interessi, corruzione e traffico di influenze incentrata sull’assegnazione di alcuni appalti pubblici relativi, tra le altre cose, all’organizzazione di cerimonie al Pantheon da parte del Centro dei musei nazionali (Cmn). Ma non sono stati autorizzati ad accedere all’interno del palazzo presidenziale, situato nella centralissima rue du Faubourg Saint-Honoré. I collaboratori del capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, hanno invocato l’articolo 67 della Costituzione che sancisce «l’inviolabilità dei locali della presidenza della Repubblica» per giustificare il rifiuto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francia, perquisito l'Eliseo: "corruzione", lo staff di Macron non fa entrare nel suo ufficio Notizie correlate In pista dame e cavalieri. Rosso, nero o Macron? La Francia al gran ballo dell’EliseoNelle città francesi va in scena la prova generale delle presidenziali 2027, una resa dei conti per l’Europa intera. Leggi anche: Effetto-Macron, sondaggi e tam tam all'Eliseo: chi vincerà in Francia Approfondimenti e contenuti Francia, caso Epstein: l’Eliseo prende atto delle dimissioni di Jack LangL’Eliseo ha preso atto delle dimissioni di Jack Lang dalla presidenza dell’Istituto del mondo arabo, nel quadro degli sviluppi legati al caso Jeffrey Epstein. La decisione segue l’avvio di ... ilsole24ore.com Francia, scatta il rush finale per l’Eliseo, cresce MélenchonParigi (askanews) – In Francia, scatta ufficialmente la campagna elettorale per le presidenziali. Da lunedì 10 aprile è par condicio in vista del rush finale di una corsa all’Eliseo mai così ricca di ... affaritaliani.it