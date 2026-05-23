In Francia, è stata approvata una legge che garantisce pasti a un euro per circa 3 milioni di studenti nelle scuole pubbliche. Questa misura consente a studenti di diverse fasce di reddito di accedere a pasti a basso costo durante le ore scolastiche. La norma mira a rendere più accessibile l’alimentazione scolastica e a ridurre le disparità sociali legate all’educazione alimentare.

? Domande chiave Come influisce il marketing sul prezzo dei prodotti alimentari comuni?. Perché le multinazionali promuovono l'agricoltura rigenerativa con accordi globali?. Cosa spinge i consumatori a pagare di più per etichette nuove?. Quanto inciderà la spesa pubblica francese sulla sostenibilità del welfare universitario?.? In Breve Mutti raggiunge l'11% di quota nel mercato britannico dei pelati con prezzi a 1,60 sterline.. Nuovi termini come fricy e swavour guidano il rebranding di prodotti tradizionali nei mercati UK.. Quaranta gruppi globali come Nestlé e Unilever firmano l'accordo per l'agricoltura rigenerativa via SAI Platform.. Metà studenti francesi saltava i pasti per limiti di budget prima dell'estensione della legge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pasti a 1 euro nelle mense universitarie: la misura in Francia contro la precarietà giovanile

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