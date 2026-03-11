475 euro a chi consegue la licenza media 625 euro per il diploma e 775 euro per la laurea Arriva il reddito di studio la legge regionale sarda di supporto agli studenti

In Sardegna, è stata approvata una legge regionale che introduce il Reddito di Studio, un sostegno economico destinato agli studenti. Chi consegue la licenza media riceverà 475 euro, mentre chi ottiene il diploma avrà diritto a 625 euro e chi consegue la laurea a 775 euro. La misura mira a fornire un aiuto concreto agli studenti durante il percorso di formazione.

In Consiglio regionale viene approvata una legge che istituisce il Rest (Reddito di Studio), approvata all'unanimità su proposta del gruppo Sinistra Futura, con primo firmatario il consigliere Luca Pizzuto