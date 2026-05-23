Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, è una fashion blogger e influencer. È nota anche per aver partecipato al docu-reality “The Facchinettiis”, che racconta la vita di coppia con il marito. Francesco Facchinetti ha avuto in passato una relazione con Alessia Marcuzzi, dalla quale sono nate due figlie.

Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, è una fashion blogger e influencer diventata nota grazie al docu-reality The Facchinettiis, ispirato proprio alla vita di coppia con il marito. È la figlia del più grande odontoiatra al mondo, Olympio Faissol, considerato tale in quanto inventore di cose nuove, una delle quali acquistate dal governo americano. Inizialmente la Faissol lavora proprio nello studio dentistico del padre prima di ottenere il ruolo di addetta alla comunicazione in un ufficio marketing. Quando si trasferisce in Italia cambia vita, soprattutto in seguito all’incontro col suo attuale marito, il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, sposato nel 2014 con una cerimonia intima, in gran segreto, l’11 dicembre, a Mariano Comense, città natale del conduttore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francesco Facchinetti, chi sono la moglie Wilma Helena Faissol e l’ex moglie Alessia Marcuzzi

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