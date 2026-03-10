Valentina De Ceglie è la moglie di Fabrizio Biggio e madre dei loro figli. È cugina di Alessia Marcuzzi. Fabrizio Biggio è nel cast di

Fabrizio Biggio figura nel cast Le libere donne, dal 10 marzo in prima serata su Rai 1. Nato a Firenze nel 1974, da padre pugliese e madre francese, si è diplomato al Liceo classico Michelangiolo. Ha vissuto un’infanzia segnata da bullismo per via del suo accento “francesino” e della erre moscia, superata con esercizi personali. Cresciuto a Scandicci, è stato un brillante studente fino alle medie, ma al liceo classico ha perso interesse, dedicandosi a sketch comici con amici. A 23 anni ha condotto su Canale 10 (Cecchi Gori Group) un programma sulla scuola chiamato La Zanzara in Classe. Dal 2000 al 2001 Biggio ha recitato in ... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Fabrizio Biggio, Valentina De Ceglie (cugina di Alessia Marcuzzi) e mamma dei suoi figli

