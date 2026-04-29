A Crans Montana, un uomo è rimasto coinvolto in un incidente presso il resort Constellation, riportando ustioni. Dopo il ricovero, ha affrontato una complicanza alla trachea e ha iniziato un percorso riabilitativo per le cicatrici. Attualmente sta meglio, nonostante le difficoltà legate alle lesioni. In un'intervista, ha espresso il desiderio di tornare a Crans Montana in futuro.

A quattro mesi dalla tragedia avvenuta a Crans Montana nel barLe Constellation, il sedicenne romano, Manfredi Marcucci, rimasto gravemente ferito con altri 12 italiani, ha rilasciato un intervista alCorriere della Sera. Seduto nel salotto della sua casa a Prati, porta addosso i segni delle ustioni, però sorride, è di buon umore. Anche se il ricordo di quella notte a Crans è sempre presente:“Io non ce l’ho con Crans. Sarebbe riduttivo ricordare quel posto solo per quello che è successo a Capodanno.In realtà a me piace e vorrei tornarci”. Oggi Manfredi sta meglio,“sto a casa, ed è questo quello che conta, perché dopo il ricovero al Niguarda e le dimissioni il 7marzo pensavo che fosse finita finalmente.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, Manfredi Marcucci ustionato al Constellation: “A Crans ci vorrei tornare”

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