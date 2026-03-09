Il papà di Manfredi sopravvissuto a Crans-Montana | Sa che adesso è a Roma non vede l’ora di tornare a vivere

Umberto Marcucci, padre di uno dei sopravvissuti al rogo di Capodanno, ha parlato con Fanpage.it dopo aver saputo dei cinque nuovi indagati nell'inchiesta. Ha riferito che suo figlio, che ora si trova a Roma, è consapevole della notizia e non vede l’ora di tornare a casa. Marcucci ha aggiunto che il figlio è sopravvissuto all’incendio di Crans-Montana.

Umberto Marcucci, padre di uno dei sopravvissuti al rogo di Capodanno, ha commentato con Fanpage.it la notizia dei cinque nuovi indagati in merito alla strage di Crans-Montana. E sui Moretti: "Non ci ha fatto piacere il loro comportamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

