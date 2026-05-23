Frana nel Foggiano 100mila euro per ripristinare collegamento con Campania
Una frana ha bloccato la strada tra il Foggiano e la Campania all’inizio di aprile. La Regione Puglia ha stanziato 100mila euro per riparare il collegamento e ripristinare la viabilità. L’intervento mira a eliminare l’isolamento del territorio e a riaprire la strada per i mezzi di trasporto. La riapertura è prevista a breve, senza indicazioni sui tempi esatti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali ulteriori interventi o sui danni causati dalla frana.
Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Puglia ripristinerà il collegamento tra Roseto Valfortore (Foggia) e la Campania, interrompendo l’isolamento del territorio provocato dalla frana di inizio aprile, con un intervento da 100mila euro per sbloccare la viabilità alternativa. Inoltre la Provincia di Foggia predisporrà il progetto da 1,5 milioni di euro sul tratto della strada provinciale 130 colpito dalla frana che ha isolato il comune dei Monti Dauni insieme a un’altra frana di minore entità sempre sulla medesima arteria, sul tratto Tertiveri-Alberona. È quanto emerso dall’incontro operativo convocato a Bari dall’assessore alle.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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