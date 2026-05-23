frana nel foggiano 100mila euro per ripristinare collegamento con campania

Notizia in breve

Una frana ha bloccato la strada tra il Foggiano e la Campania all’inizio di aprile. La Regione Puglia ha stanziato 100mila euro per riparare il collegamento e ripristinare la viabilità. L’intervento mira a eliminare l’isolamento del territorio e a riaprire la strada per i mezzi di trasporto. La riapertura è prevista a breve, senza indicazioni sui tempi esatti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali ulteriori interventi o sui danni causati dalla frana.