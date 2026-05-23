Frana di Roseto Valfortore sbloccata la viabilità per la Campania | dalla Regione 100mila euro

Notizia in breve

La Regione ha stanziato 100mila euro per riaprire la strada alternativa tra Roseto Valfortore e la Campania, dopo la frana di aprile. La viabilità è stata riattivata, interrompendo l’isolamento del territorio. La frana aveva bloccato l’accesso alla zona, creando disagi ai residenti e alle attività locali. La riapertura permette ora il transito tra i due territori, garantendo un collegamento alternativo alla strada principale.