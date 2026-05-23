Frana di Roseto Valfortore sbloccata la viabilità per la Campania | dalla Regione 100mila euro
La Regione ha stanziato 100mila euro per riaprire la strada alternativa tra Roseto Valfortore e la Campania, dopo la frana di aprile. La viabilità è stata riattivata, interrompendo l’isolamento del territorio. La frana aveva bloccato l’accesso alla zona, creando disagi ai residenti e alle attività locali. La riapertura permette ora il transito tra i due territori, garantendo un collegamento alternativo alla strada principale.
La Regione sblocca la viabilità alternativa che collega Roseto Valfortore e la Campania e interrompe l'isolamento del territorio provocato dalla frana dei primi di aprile scorso. Inoltre la Provincia di Foggia predisporrà il progetto da 1,5 milioni di euro sul tratto della strada provinciale 130. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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