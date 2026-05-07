Valdaveto partiti i lavori per ripristinare il collegamento con il Genovese
Oggi sono iniziati i lavori per ripristinare temporaneamente il collegamento tra la provincia di Piacenza e quella di Genova in Valdaveto. La Provincia di Piacenza ha comunicato l’avvio delle operazioni, che riguardano un tratto di strada chiuso da tempo. L’intervento mira a garantire di nuovo il passaggio tra le due aree, almeno in forma provvisoria, fino a quando non saranno completate le opere definitive.
La Provincia di Piacenza ha avviato oggi i lavori per il ripristino provvisorio del collegamento tra la Provincia di Piacenza e la Provincia di Genova, in Valdaveto. L’intervento riguarda la Strada Provinciale n. 586R, interrotta dallo scorso novembre a seguito di un grave dissesto franoso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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