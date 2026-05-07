Valdaveto partiti i lavori per ripristinare il collegamento con il Genovese

Oggi sono iniziati i lavori per ripristinare temporaneamente il collegamento tra la provincia di Piacenza e quella di Genova in Valdaveto. La Provincia di Piacenza ha comunicato l’avvio delle operazioni, che riguardano un tratto di strada chiuso da tempo. L’intervento mira a garantire di nuovo il passaggio tra le due aree, almeno in forma provvisoria, fino a quando non saranno completate le opere definitive.