SanBe15 C gallery festeggia il suo primo anniversario con una mostra di Luca Lunghi

SANBE15C gallery ha inaugurato il suo primo anniversario con una mostra dedicata a Luca Lunghi. L’esposizione, aperta al pubblico, è stata organizzata per celebrare un anno di attività e rappresenta un momento di continuità rispetto alle esposizioni precedenti. La galleria, situata in una zona centrale, ha ospitato l’evento in concomitanza con la data di apertura, coinvolgendo artisti e pubblico in un’atmosfera di festa.

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A un anno dalla sua apertura, SANBE15C gallery celebra il suo primo anniversario con una mostra che segna al tempo stesso un momento di continuità e di ritorno. Il 14 maggio 2026, data simbolica di questo primo traguardo, la galleria inaugura troppo difficile andare, troppo facile non tornare, progetto espositivo di Luca Longhi, artista di origini bergamasche che da anni vive e lavora a Londra e che torna per la prima volta a esporre nella città in cui è cresciuto. Un’occasione significativa, che unisce la dimensione celebrativa a quella intima del rientro, in linea con la ricerca portata avanti dallo spazio espositivo: uno sguardo sensibile sul tempo, sulla memoria e sulle tracce che definiscono la nostra esperienza.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quarant’anni di autogestione a Modena, La Scintilla festeggia il suo anniversarioDal 17 al 19 aprile 2026, lo spazio sociale La Scintilla celebra il suo quarantesimo anniversario con una rassegna di tre giorni che ripercorre... Quarant’anni di teatro, musica e comunità: "A Egregie Cose" festeggia il suo anniversarioPredappio celebra i quarant’anni di “A Egregie Cose”, la compagnia teatrale nata nel 1986 all’interno della Parrocchia Sant’Antonio grazie...