Senza patente da 15 anni forza il posto di blocco inseguimento in via Emilia Ovest

Un uomo senza patente da 15 anni ha forzato un posto di blocco e ha poi proseguito l’auto in fuga lungo via Emilia Ovest, scatenando un inseguimento che ha coinvolto le forze dell’ordine. L’intera scena si è svolta nel traffico cittadino, con veicoli in corsa e situazioni di potenziale pericolo. LaPolizia ha inseguito il veicolo per diverse vie prima di riuscire a bloccarlo.

L'automobilista, gravato da numerosi precedenti penali e alla guida di un veicolo già sotto sequestro, è stato sanzionato per oltre 6.600 euro Un normale posto di blocco si è trasformato in un pericoloso inseguimento ad alta velocità lungo le arterie cittadine. Nel tardo pomeriggio del 18 marzo, intorno alle 17, una pattuglia della Polizia Locale di Modena era impegnata in un presidio di routine in via Emilia Ovest. Alla vista di un'automobile nera diretta dalla periferia verso il centro, gli agenti hanno intimato l'alt. Il conducente ha inizialmente rallentato, simulando la manovra di accostamento a bordo strada, per poi premere improvvisamente sull'acceleratore nel disperato tentativo di eludere la verifica. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Senza patente da 15 anni forza il posto di blocco, inseguimento in via Emilia Ovest Articoli correlati Tor Bella Monaca, forza posto di blocco: preso pusher dopo inseguimentoA due giorni dal maxi blitz che ha portato al sequestro di armi e droga, prosegue senza sosta l’offensiva dei carabinieri nel quartiere di Tor Bella... Leggi anche: Senza patente, scappa a un posto di blocco e picchia un agente: fermato con lo spray