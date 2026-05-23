Verona ha vinto la seconda partita contro la Fortitudo, con un punteggio di 75-74 dopo un supplementare. I giocatori con più punti sono stati Sorokas con 21, Moore con 19 e Sarto con 15. Per la Fortitudo, i migliori marcatori sono stati Mastellari con 8 e Anumba con 4. La partita si è conclusa con la vittoria di Verona, portandosi sul 2-0 nella serie.

FORTITUDO 74 SCALIGERA VERONA 75 dopo un supplementare FLATS SERVICE: Fantinelli 5, Moore 19, Sarto 15, Sorokas 21, Moretti 2, Imbrò, Mastellari 8, Anumba 4, De Vico, Guaiana ne, Braccio ne. All. Caja. TEZENIS VERONA: Zampini 19, McGee 18, Bolpin 2, Johnson 8, Poser 2, Baldi Rossi, Monaldi 4, Loro 12, Ambrosin 10, Serpilli. All. Ramagli. Arbitri: Pellicani, Boscolo Nale, Almerigogna. Note: parziali 26-17, 36-33, 54-51, 68-68. Tiri da due: Fortitudo 1731; Verona 1123. TIri da tre: 732; 1443. TIri liberi: 1925; 1120. Rimbalzi: 42; 43. La Fortitudo perde anche gara-due e adesso sotto 0-2 è ad un passo dall’eliminazione. Al termine di una sfida dalle mille emozioni i veneti si impongono come in gara-uno con un solo punto di vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, adesso è dura. Verona si porta sul 2-0

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