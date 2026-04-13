La Cremonese si trova adesso in una fase complicata, con il suo trend che sembra essersi invertito. La vittoria ottenuta contro il Parma, considerata una pausa momentanea, si è rivelata effimera e non ha portato a un miglioramento stabile dei risultati. La squadra fatica a mantenere la costanza nelle prestazioni e il clima attorno al team si fa più difficile.

La vittoria di Parma forse era stata la classica oasi nel deserto. Un qualcosa di effimero, che non ha avuto continuità. L’effetto Giampaolo sembra essere finito prima di cominciare e la Cremonese, dopo i ko contro Bologna e Cagliari, si ritrova praticamente alla stessa casella di partenza in cui l’aveva lasciata Davide Nicola il giorno dell’esonero lo scorso 18 marzo. In ventisei giorni i grigiorossi sono rimasti al terzultimo posto, a pari punti col Lecce. E la salvezza rimane un obiettivo complicato da raggiungere. Anche perché il calendario, da qui alla fine, non è certo dei più semplici. Domenica ci sarà un’altra occasione da sfruttare: la sfida casalinga contro un Torino piuttosto tranquillo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese, adesso si fa dura. L’effetto Giampaolo è già svanito

Effetto Giampaolo: la Cremonese sbanca Parma 0-2Cremona, 21 marzo 2026 – Non poteva iniziare meglio la seconda avventura di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese.

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