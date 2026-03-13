Nella corsa al quinto posto in Champions League, l’Italia ha ridotto il divario con la Spagna dopo l’andata degli ottavi, ma con una sola squadra ancora in corsa, Bologna o Roma, la sfida si fa più complessa. La competizione prosegue e il risultato degli incontri di ritorno determinerà il futuro delle squadre italiane nel torneo.

La premessa doverosa è che avere una quinta squadra nella prossima edizione della Champions League sarà un'impresa ai limiti dell'impossibile. Detto questo, al termine di un turno di coppe che ha visto il crollo dell'Atalanta in Champions, il pari tra Bologna e Roma in Europa League e la vittoria della Fiorentina in Conference, c'è una buona e una cattiva notizia. La buona è che, nonostante qualche risultato avverso, l'Italia è riuscita ad accorciare leggermente sul secondo posto del ranking Uefa per Federazioni relativo alla stagione in corso, cioè la graduatoria che si considera per l'assegnazione di un club aggiuntivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corsa al quinto posto in Champions: l'Italia accorcia nel ranking. Ma adesso si fa dura...

