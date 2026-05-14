Una rapina si è verificata a Forte dei Marmi, dove una madre di 80 anni e sua figlia di 50 sono state sequestrate all’interno di una villa. I ladri sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 3 milioni di euro. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di ricostruire l’accaduto. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sulle modalità dell’assalto o sull’identità dei responsabili.

Madre e figlia sono state sequestrate nella loro villa a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, durante la rapina da parte di una banda di ladri. Le due, di 80 e 50 anni, sono state tenute in ostaggio sotto la minaccia di un’arma. A compiere il colpo da tre milioni di euro sarebbero state delle persone provenienti dall’Est d’Europa. La rapina e il sequestro a Forte dei Marmi Madre e figlia, di origini russe, hanno 80 e 50 anni. La banda le avrebbe tenute in ostaggio puntatogli pistole alla tempia. La rapina sarebbe iniziata quando la madre è uscita di casa per prendere alcune casse d’acqua. In quel momento sono spuntati i banditi, che l’hanno minacciata e spinta all’interno della villa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina a Forte dei Marmi, madre e figlia sequestrate nella villa: ladri in fuga col bottino da 3 milioni

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