Fornio in festa 2026 | tortellata di San Giovanni

A Fornio, l’appuntamento con la Tortellata di San Giovanni si ripete da oltre 40 anni, segnando l’inizio dell’estate. La serata prevede tavolate piene di tortelli, condivisione e allegria tra i partecipanti. L’evento rappresenta un momento tradizionale di aggregazione che si svolge ogni anno, attirando residenti e visitatori. La festa si svolge tipicamente in piazza o area pubblica, coinvolgendo tutta la comunità locale. Non sono state segnalate variazioni o interruzioni recenti nell’organizzazione dell’evento.

Da oltre 40 anni, a Fornio l’inizio dell’estate ha un sapore preciso: quello della Tortellata di San Giovanni??Una serata fatta di tavolate, tortelli, sorrisi e voglia di stare insieme.Un appuntamento che continua grazie all’impegno dei volontari del Circolo Folkloristico Sportivo Fornio e di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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