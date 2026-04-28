Festa di San Nicola 2026 il peschereccio Giovanni Paolo II porterà quadro e statua del Patrono di Bari

Per la Festa di San Nicola 2026 a Bari, un motopeschereccio sarà impiegato per portare in mare il quadro e la statua del Patrono. La cerimonia prevede che la barca si avvicini alla costa con i simboli religiosi, che poi saranno portati a terra durante le celebrazioni. La tradizione si ripete ogni anno, coinvolgendo il settore della pesca e la comunità locale.

Sarà il motopeschereccio Giovanni Paolo II a portare a mare il quadro e la statua di San Nicola in occasione della Festa 2026 a Bari. E' l'esito a margine della celebrazione eucaristica tenutasi nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile nella Basilica nicolaiana.Al termine della funzione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari celebra San Nicola: festa al via. La statua tra i fedeli: «Che sia una sagra di pace»Con l’esposizione della statua del Santo in Basilica, preceduta da una piccola processione e dallo spettacolo dei timpanisti e sbandieratori... Bari si accende per San Nicola: in piazza del Ferrarese un 'teatro' di luci per il santo patronoBari si illumina per la festa di San Nicola, e piazza del Ferrarese diventa un 'teatro' di luci pronto ad accogliere il santo, grazie... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa di San Nicola 2026 a Bari: il programma completo giorno per giorno dal 20 aprile al 22 maggio 2026; Festa di San Nicola 2026 a Bari: tutti gli eventi in programma dal 26 aprile al 22 maggio; Bari, festa di San Nicola blindata: tensione tra clan e rischio escalation durante le celebrazioni; Faida tra clan, a Bari allarme per San Nicola: il prefetto convoca Comitato per la sicurezza. Borgo Sperone celebra il centenario della Chiesa di San Nicola: grande festa con Fausto LealiGioia dei Marsi. Borgo Sperone, frazione di Gioia dei Marsi, si prepara a vivere un momento storico e carico di ... marsicalive.it Bari, festa di San Nicola blindata: tensione tra clan e rischio escalation durante le celebrazioniBari si prepara a celebrare San Nicola in un clima carico di tensione. Le tradizionali festività di maggio arrivano infatti ... immediato.net PAOLA, TRENI STRAORDINARI PER LA FESTA DI SAN FRANCESCO: PARTENZE NOTTURNE VERSO COSENZA, SAPRI E LAMEZIA Servizi aggiuntivi nella notte tra il 4 e il 5 maggio per agevolare il rientro dei fedeli dopo i festeggiamenti del Patrono della - facebook.com facebook P Patrono in perpetuo della Sicilia 17 aprile - 27 aprile 2026 Parrocchia San Francesco di Paola Quartiere San Francesco Barcellona Pozzo di Gotto (Me) #Sicilia_Terra_di_Tradizioni x.com