Il 1° maggio si terrà la tradizionale Grigliata del Fornio, giunta alla sua 41ª edizione. L’evento si svolge come ogni anno in occasione della festa del lavoro e vede la partecipazione di numerosi abitanti del paese e delle zone limitrofe. La manifestazione si svolgerà nel centro della comunità, con cibo preparato in modo collettivo e momenti di incontro tra i partecipanti.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi della nostra comunità: la Grigliata del 1° Maggio, che raggiunge con orgoglio la sua 41ª edizione.Era infatti il 1° maggio 1983 quando i soci del CFSF, impegnati nella ristrutturazione dell’attuale sede, decisero di accendere una griglia e cuocere un po’ di carne per passare la giornata in compagnia. Da quel momento è nata una tradizione che, anno dopo anno, è diventata uno degli eventi più importanti e partecipati del nostro Circolo.Vi aspettiamo quindi venerdì 1° Maggio per trascorrere insieme una giornata all’insegna della convivialità, del buon cibo e dello stare insieme, tra griglie accese, sorrisi e tanta voglia di condividere questo storico traguardo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Fornio in festa 2026: grigliata del 1° maggio

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