Formula 1 si corre in Canada | orario griglia di partenza e dove vedere il Gp di Montreal

La Formula 1 torna con il Gran Premio del Canada, che si corre domenica 24 maggio a Montreal. È il quinto appuntamento del campionato mondiale di quest'anno. La gara si svolge sul circuito cittadino di Montreal, con orario di partenza ancora da definire. La griglia di partenza sarà determinata dalle qualifiche svolte nelle ore precedenti. La diretta televisiva sarà disponibile su canali dedicati, mentre le qualifiche sono in programma il giorno prima.

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp del Canada. Domani, domenica 24 maggio, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo (e dalla pole position) di George Russell nella gara sprint di ieri (con tanto di polemiche con il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli).. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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#OnThisDay @F1Memories @UnracedF1 Vincitore del British F3 1996, trionfa anche in Formula Nippon nel 2002 e nella Super GT 2007. Nel 2003 corre in #F1 con Jordan, cogliendo un punto. Buon compleanno a Ralph Firman! x.com

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