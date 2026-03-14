Formula 1 domani Gp Cina | orario griglia di partenza e dove vederlo

Domani si svolge il Gran Premio di Cina di Formula 1, il secondo appuntamento stagionale del campionato. La corsa si terrà domenica 15 marzo e coinvolgerà diverse scuderie e piloti che si preparano a scendere in pista. Sono stati comunicati l’orario di partenza e la griglia di partenza, e l’evento sarà trasmesso in diretta su canali dedicati.

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Domani, domenica 15 marzo, il Circus scenderà in pista per il secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Australia, dove a trionfare era stato George Russell davanti ad Andrea kimi Antonelli. Proprio il bolognese scatterà dalla pole position a Shanghai.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Formula 1, gara Sprint e qualifiche Gp Cina: orari, griglia di partenza e dove vederle in tv Leggi anche: MotoGp, oggi si corre in Thailandia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv F1, GP degli Stati Uniti: gli highlights della Sprint della gara di Austin, Texas Altri aggiornamenti su Formula 1 domani Gp Cina orario griglia... Temi più discussi: F1 GP Australia: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Melbourne; GP Australia, il meglio deve ancora venire: gara alle 5. IL PROGRAMMA; Formula 1, si corre in Cina: dalle qualifiche alla gara, orari e dove vedere Gp Shanghai; Formula 1 2026, Gp Cina: orari tv e diretta streaming. Formula 1, domani Gp Cina: orario, griglia di partenza e dove vederloTorna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Domani, domenica 15 marzo, il Circus scenderà in pista per il secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Australia, dove a ... adnkronos.com GP Cina 2026, griglia di partenza: Antonelli è super, Italia in pole dopo 17 anni! Ferrari in 2ª fila dietro le Mercedes, Hamilton batte LeclercQualifiche GP Cina, è super Antonelli! Kimi è il poleman più giovane di sempre. Secondo Russell (con problemi tecnici), Ferrari in 2ª fila ... formulapassion.it Segui in diretta la Sprint del Gran Premio della Cina 2026, secondo round della stagione di Formula 1: Russell parte dalla pole con la Mercedes, Ferrari prova la rimonta sulla McLaren mentre Red Bull cerca di inserirsi nella lotta per i punti - facebook.com facebook Kimi Antonelli, il giovane talento che può abbattere tutti i record della storia della Formula 1 x.com