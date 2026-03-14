Formula 1 domani Gp Cina | orario griglia di partenza e dove vederlo

Da webmagazine24.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si svolge il Gran Premio di Cina di Formula 1, il secondo appuntamento stagionale del campionato. La corsa si terrà domenica 15 marzo e coinvolgerà diverse scuderie e piloti che si preparano a scendere in pista. Sono stati comunicati l’orario di partenza e la griglia di partenza, e l’evento sarà trasmesso in diretta su canali dedicati.

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Domani, domenica 15 marzo, il Circus scenderà in pista per il secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Australia, dove a trionfare era stato George Russell davanti ad Andrea kimi Antonelli. Proprio il bolognese scatterà dalla pole position a Shanghai.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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