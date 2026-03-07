La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia | Russell in pole poi Antonelli Leclerc quarto

Durante le qualifiche del Gran Premio d'Australia, Russell è riuscito a ottenere la pole position, seguito da Antonelli in prima fila e Hadjar su Red Bull. Leclerc ha concluso in quarta posizione. La sessione si è svolta con queste posizioni di rilievo, confermando la performance dei piloti nelle qualifiche di oggi.