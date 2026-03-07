La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia | Russell in pole poi Antonelli Leclerc quarto
Durante le qualifiche del Gran Premio d'Australia, Russell è riuscito a ottenere la pole position, seguito da Antonelli in prima fila e Hadjar su Red Bull. Leclerc ha concluso in quarta posizione. La sessione si è svolta con queste posizioni di rilievo, confermando la performance dei piloti nelle qualifiche di oggi.
Russell in pole position al Gran Premio d'Australia. In prima fila anche Kimi Antonelli, poi Hadjar su Red Bull. Charles Leclerc quarto, solo settimo invece Lewis Hamilton.
