Formula 1 Gp Cina 2026 | Russell vince la Sprint Race davanti alle due Ferrari

Durante il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1, George Russell ha vinto la Sprint Race con un margine di 674 millesimi su Charles Leclerc, portando la Mercedes alla prima posizione. La gara si è svolta con i piloti che si sono sfidati su un circuito che ha visto anche le due Ferrari protagoniste della corsa. La competizione si è conclusa con Russell in testa, davanti a Leclerc.

George Russell si è aggiudicato la Sprint Race del Gp di Cina 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes si è imposto con 674 millesimi di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo posto per l’altra ‘rossa’ di Lewis Hamilton. Quarto posto per il campione del mondo uscente Lando Norris (McLaren), quinta piazza per l’altra Mercedes dell’italiano Andrea Kimi Antonelli. Con questo risultato Russell allunga in classifica generale, a 33 punti, seguito da Antonelli e Leclerc a 22. Gp Cina 2026: ordine d’arrivo. George Russell 33’38?998. Charles Leclerc +0?674. Lewis Hamilton +2?554. Lando Norris +4?433. Kimi Antonelli +5?688. Oscar Piastri +6?809. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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