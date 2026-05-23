Formazioni ufficiali Bologna Inter le scelte di Italiano e Chivu
Per la partita di Serie A della 38ª giornata, l’allenatore del Bologna ha scelto la formazione con sei cambi rispetto alla precedente, inserendo tra gli altri un nuovo portiere e due difensori. L’Inter ha invece confermato la formazione titolare, con il tecnico che ha optato per un attacco composto da tre giocatori e un centrocampo con quattro elementi. Entrambe le squadre hanno deciso di schierare i propri titolari senza variazioni rispetto alle ultime partite.
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BOLOGNA - JUVENTUS / Le scelte di Spalletti ed alternative
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