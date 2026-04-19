Formazioni ufficiali Juventus Bologna | le scelte di Spalletti e Italiano

Alle ore 20:45, si è disputata la partita tra Juventus e Bologna, con le formazioni titolari annunciate dai tecnici Luciano Spalletti e Vincenzo Italiano. La Juventus ha schierato in campo un 3-5-2 con portiere e difensori confermati, mentre il Bologna ha optato per un 4-2-3-1 con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. Entrambi gli allenatori hanno scelto i loro titolari in vista del match di campionato.

Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di.Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Chi è e cosa sta accadendo Calciomercato Inter: smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà (al momento) in nerazzurro Simic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Serie A, Allegri e Conte i re del ‘corto muso’! Il dato impressionante di Milan e Napoli rispetto agli altri campionati Infortunio Fofana, cambio obbligato in Verona Milan e allarme in vista della Juve? Poi il messaggio che lascia ben sperare Chelsea in ansia, Estevao...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Juventus Bologna: le scelte di Spalletti e Italiano Notizie correlate Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: Spalletti con David dal 1'. Italiano punta su OrsoliniJuventus e Bologna si affrontano all'Allianz Stadium per l'ultimo match della domenica della 33ª giornata di Serie A. Formazioni ufficiali Brann Bologna: le scelte di Alexandersson e ItalianoNapoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juventus-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Serie A | Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus; Bologna, i convocati per la Juventus: out Casale per infortunio, l'esito degli esami; Juve-Bologna, in dubbio presenza da titolare di Yildiz. Juventus-Bologna: le formazioni ufficiali. Spalletti ha deciso su Yildiz, Boga e David, le scelteAllo Stadium il posticipo domenica della 33a giornata di Serie A tra Juventus e Bologna. Spalletti ha sciolto le riserve su Yildiz: le formazioni ufficiali. sport.virgilio.it Juventus-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20.45La diretta live di Juventus-Bologna B di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it La formazione ufficiale dei bianconeri per Juventus-Bologna Novità nel modulo rispetto alle attese: Spalletti sceglie il 3-4-2-1 con l'inserimento di Holm al posto di Khephren Thuram e l'arretramento di McKennie in mediana. Panchina per Yildiz, non al 100 facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Bologna x.com