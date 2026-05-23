Formazioni ufficiali Bologna Inter | le scelte di Italiano e Chivu per la sfida di Serie A

Da calcionews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bologna schiera un 4-2-3-1 con in porta un portiere titolare, mentre in difesa ci sono quattro difensori centrali e due terzini. A centrocampo, due mediani supportano tre trequartisti dietro l’unica punta. L’Inter risponde con un 3-5-2, con tre difensori centrali e cinque a centrocampo, più due attaccanti. Entrambe le formazioni sono state annunciate ufficialmente prima del calcio d’inizio.

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Formazioni ufficiali Bologna Inter: le scelte di Italiano e Chivu per il match di Serie A, valido per la 38ª giornata 202526. Le formazioni ufficiali di Fiorentina Atalanta, sfida valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A 202526. Ecco le scelte di Italiano e Chivu. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le scelte degli allenatori: le formazioni ufficiali. In attesa del calcio d’inizio, sono state diramate le decisioni tattiche definitive prese dai due allenatori per questo finale di stagione. Ecco i ventidue protagonisti che scenderanno sul prato verde dal primo minuto: Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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