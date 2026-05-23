Un ventenne agli arresti domiciliari ha violato il divieto di avvicinarsi all'ex fidanzata. Secondo le verifiche, ha aggirato i primi controlli lasciando la propria abitazione senza autorizzazione. La Procura ha richiesto l’arresto dopo aver accertato ulteriori incontri non autorizzati con la donna. Le autorità hanno inoltre raccolto testimonianze che confermano le violazioni ripetute delle restrizioni imposte.

? Punti chiave Come ha fatto il giovane a eludere i primi controlli?. Quali episodi hanno spinto la Procura a chiedere l'arresto?. Perché il semplice divieto di avvicinamento non è stato sufficiente?. Come sono stati documentati i contatti non autorizzati dai carabinieri?.? In Breve Misura cautelare originaria per atti persecutori e lesioni stabilita lo scorso gennaio.. Continui contatti non autorizzati documentati dagli agenti della stazione di Forlì.. Richiesta di aggravamento presentata dalla Procura di Forlì per garantire sicurezza vittima.. Obbligo di monitoraggio tramite braccialetto elettronico per prevenire escalation di violenza.. I... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, ventenne agli arresti domiciliari: viola il divieto per la ex

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