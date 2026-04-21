Un uomo è stato messo agli arresti domiciliari a Faenza dopo essersi avvicinato alla ex coniuge, in violazione del divieto di avvicinamento. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una segnalazione, che ha portato all’esecuzione delle misure restrittive. La vicenda riguarda il desiderio dell’uomo di vedere la propria figlia, nonostante le restrizioni imposte dal procedimento giudiziario.

Un uomo è stato arrestato a Faenza per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex coniuge. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026, dopo che una segnalazione aveva indicato la presenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione della donna. L’arresto è avvenuto in seguito a una misura cautelare già in vigore per precedenti maltrattamenti in famiglia. Viola il divieto di avvicinamento a Faenza L’identificazione e le dichiarazioni dell’uomo L’arresto e i precedenti Le conseguenze giudiziarie Viola il divieto di avvicinamento a Faenza Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026, quando la Sala Operativa della Questura di Ravenna ha ricevuto una segnalazione intorno alle ore 15:35.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Viola il divieto di avvicinamento a Faenza, "voglio vedere mia figlia": disposti gli arresti domiciliari

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