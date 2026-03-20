La XII edizione del Certamen Senecanum si è svolta presso il Liceo Federico Quercia di Marcianise, in provincia di Caserta, con la partecipazione di studenti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione, dedicata allo studio dell’opera di Lucio Anneo Seneca e intitolata a Domenico Musone, si è conclusa con il podio che ha visto protagonisti alcuni concorrenti. La manifestazione ha coinvolto numerosi giovani appassionati di filosofia e letteratura.

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Liceo Federico Quercia di Marcianise (Caserta), la XII edizione del Certamen Senecanum intitolato a Domenico Musone, prestigiosa competizione nazionale dedicata allo studio dell’opera di Lucio Anneo Seneca. Gli studenti modenesi del liceo classico Muratori-San Carlo hanno ottenuto risultati di grande rilievo. Francesco Villani (5A) si è classificato secondo, conquistando un premio di 300 euro, mentre Christian Bianco (5E) ha ricevuto una menzione d’onore dalla commissione giudicatrice. Tra i partecipanti figuravano anche altri due studenti: Jacopo Cacciatore (5F) e Pietro Rompianesi. Alla competizione hanno partecipato studenti provenienti da diversi istituti sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Certamen Senecarum, liceo Muratori-San Carlo sul podio

Articoli correlati

Napoli, intervista a Fulvio Adamo Macciardi: «San Carlo? Sul podio un italiano»Vuole riportare sul podio, al San Carlo, come direttore principale un italiano o comunque un «superspecialista» del repertorio nazionale, a partire...

E adesso lasciamolo lavorare: Sovrintendente Macciardi è sul podio. Facciamo diventare il San Carlo un terreno di pace o appelliamoci alla tregua olimpicaChe bello vederli andare d’accordo, il nuovo Sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi e il Sindaco Manfredi.

Tutti gli aggiornamenti su Certamen Senecarum

Argomenti discussi: Certamen Senecarum, liceo Muratori-San Carlo sul podio.

Certamen Senecanum 2026: trionfo per le studentesse del Liceo MediGrande risultato per gli studenti di Barcellona Pozzo di Gotto alla XIII edizione del Certamen Senecanum, prestigiosa competizione nazionale dedicata allo studio della lingua e del pensiero di Seneca. 24live.it

MARCIANISE - Certamen Senecanum, successo per la dua giorni al Quercia07:55:25 Il Liceo Federico Quercia di Marcianise, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Tiziana D’Errico, ha celebrato la XIII edizione del Certamen Senecanum, intitolato a Domenico Musone e inc ... casertafocus.net