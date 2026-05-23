Va in onda oggi, sabato 23 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.40 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che gli amici di Halit non lo hanno aiutato come avevano promesso e lui sarà costretto a trovare un'altra soluzione. Argun accetterà di lavorare come contabile in un supermercato, intanto Yigit andrà a lavorare nel bar dell'Università dove ha iniziato a lavorare Lila solo per starle accanto. La guerra tra Ender e Sahika non è ancora finita, dopo che è stata licenziata la Celebi troverà uno stratagemma per continuare a lavorare nella holding lasciando la cognata senza parole. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 23 maggio 2026: finisce il periodo buio per Halit, lui però decide di…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forbidden fruit Anticipazioni dal 30 al 3 Maggio, Yidiz scopre il tradimento, Ender e Kaya in luna d

Sullo stesso argomento

Forbidden fruit, spoiler 27 marzo 2026: Nadir va in ospedale da Halit, vuole vendicarsi di luiVa in onda oggi, venerdì 27 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Forbidden fruit, spoiler 23 marzo 2026: Halit furioso con Lila, Hilmi rapisce Leyla e la minacciaVa in onda oggi, lunedì 23 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

[SPOILER] Forbidden Fruit: anticipazioni da domenica 10 a sabato 16 maggio! Leyla è incinta di Halit reddit

Forbidden fruit, anticipazioni dal 23 al 29 maggio 2026: Halit è finito davvero in bancarotta?La situazione finanziaria di Halit Argun al centro delle trame Forbidden fruit puntate in onda dal 23 al 29 maggio su Canale 5. superguidatv.it

Forbidden Fruit 3, anticipazioni 23 maggio: Ender spiazza Sahika nella nuova puntata della soapLe anticipazioni di Forbidden Fruit 3 del 23 maggio: Halit si adatta a fare il contabile in un supermarket, mentre Ender sorprende Sahika ... bestmovie.it