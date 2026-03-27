Oggi, venerdì 27 marzo 2026, va in onda su Canale 5 un nuovo episodio di Forbidden fruit alle 14.15. Nadir si reca in ospedale per incontrare Halit con l’intento di vendicarsi. La puntata suscita l’interesse degli spettatori, che attendono di scoprire gli sviluppi della vicenda.

Va in onda oggi, venerdì 27 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che alcuni componenti della famiglia Argun ha rischiato di morire per avvelenamento. Leyla preoccupata dal pianto del piccolo Halit Can si è recata da lui e ha trovato Halit, Yildiz e la domestica svenuti. La ragazza ha subito chiamato Caner e quando lui è andato dalla sorella l'ha trovata nelle stesse condizioni. Spoiler Forbidden fruit 27 marzo 2026: Nazir è in cerca di vendetta? Halit lo ha tradito anni fa Halit durante il ricovero in ospedale ha visto entrare Nadir nella sua stanza, il quale gli ha detto di voler vedere la sua sofferenza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 27 marzo 2026: Nadir va in ospedale da Halit, vuole vendicarsi di lui

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