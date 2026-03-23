Va in onda oggi, lunedì 23 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo averla sposata Yigit ha lasciato Lila in modo alquanto brusco lasciandola senza parole. Lila aveva paura di raccontare la verità a suo padre, la reazione di Argun non è stata affatto serena. Halit sarà molto arrabbiato con la figlia per essere convolata a nozze con Yigit. A far esplodere lo scandalo sul matrimonio tra Lila e Yigit è stata Shaila, Halit deciderà quindi di buttarla fuori di casa. Sin dall'inizio è stata lei a decidere ogni mossa del ragazzo, lui si è davvero innamorato della giovane Argun e non avrebbe voluto spezzarle il cuore in quel modo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 23 marzo 2026: Halit furioso con Lila, Hilmi rapisce Leyla e la minaccia

Articoli correlati

Forbidden fruit, spoiler 7 marzo 2026: scatta il bacio tra Lila e Yigit, Leyla e Kaya si avvicinanoVa in onda domani, sabato 7 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Forbidden fruit, spoiler 12 marzo 2026: Kaya organizza una cena romantica per Leyla, Yigit provoca LilaVa in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Contenuti utili per approfondire Forbidden fruit

Temi più discussi: Forbidden Fruit, anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2026: ?ahika avvelena Halit, Yildiz, Ender e Aysel e lascia la città; Forbidden Fruit, spoiler al 28 marzo: Yildiz viene avvicinata da Nadir; Anticipazioni Guerrieri La regola dell’equilibrio, prossima puntata 23 marzo 2026 | Una verità impensabile…; Anticipazioni Finali di Forbidden Fruit: Spoiler!.

Forbidden Fruit, spoiler turchi, Kaya ripudia Sahika: ‘Non sono più tuo fratello’Ender racconterà a Kaya che Sahika la sta minacciando: se non farà tutto quello che le chiederà, consegnerà alla polizia il video che prova che è stato Yigit a spingere Ender nel Bosforo. Per liberare ... it.blastingnews.com

Forbidden Fruit, le anticipazioni: scoppia il caos nella puntata del 23 marzoScopri le anticipazioni di Forbidden Fruit del 23 marzo: tensioni alle stelle e una decisione di Halit che cambia gli equilibri. bestmovie.it

«Ho sempre cercato di proteggerti, ma tu mi hai messo in questa situazione! » La serie Forbidden Fruit continua a sorprendere il pubblico su Canale 5, ora in onda ogni giorno, con un doppio episodio il giovedì sera. Nella puntata di lunedì 23 marzo, Halit perd facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni 16-21 marzo: Sahika incastra Yildiz, Halit la fa pedinare e nozze segrete per Lila e Yigit x.com