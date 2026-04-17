Forbidden Fruit in prima serata si sposta al giovedì

Stasera Forbidden Fruit cambia giorno e va in onda di giovedì, lasciando il consueto orario. La trasmissione, che segue le vicende di personaggi come Ender, Yildiz e ?ahika, ha visto diverse variazioni di programmazione nelle ultime settimane. La scelta di spostarla in prima serata si inserisce in un calendario che ha subito alcune modifiche recenti. La mossa ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

C’è una cosa che tiene banco a Forbidden Fruit insieme agli intrighi di Ender, Yildiz e?ahika: la programmazione ‘ballerina’ in prima serata. La prossima settimana, la dizi turca ‘glamour’ di Canale 5 cambierà, infatti, nuovamente il giorno di messa in onda in prime time e si sposterà dal mercoledì al giovedì. Contrariamente a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, non è previsto alcun raddoppio in prima serata per Yasak Elma, il titolo originale della produzione. Le storie della famiglia Argun troveranno spazio, dopo La Ruota della Fortuna, unicamente il giovedì dal 23 aprile. Non ci sarà quindi nessun appuntamento extra il venerdì sera, fermo restando che la soap proseguirà regolarmente anche in daytime sette giorni su sette.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Forbidden Fruit in prima serata si sposta al giovedì FORBIDDEN FRUIT 4 5 APRILE: SAHIKA SENZA VERGOGNA! RIVELA A ERIM DEL MATRIMONIO E SCATENA... Notizie correlate Leggi anche: Forbidden Fruit si sposta al mercoledì Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Forbidden Fruit in prima serata, puntata 8 aprile streaming; Forbidden Fruit in prima serata, puntata 15 aprile streaming; Forbidden Fruit 3, anticipazioni 8 aprile sera: Sahika convoca Ender; Forbidden Fruit 3, anticipazioni 15 aprile sera: Kaya si allea con Nadir. Forbidden Fruit, variazione palinsesto 19-25/04: in onda in prime time giovedì e venerdìLa soap turca andrà in onda in prima serata sia giovedì 23 che venerdì 24 aprile lasciando il prime time del mercoledì al Gf Vip ... it.blastingnews.com Forbidden Fruit raddoppia su Canale 5: arriva una sorpresa per il pubblicoForbidden Fruit è tra le serie tv che stanno ottenendo più successo sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Yildiz ed Ender collezionano in media 2 ... ilsipontino.net Ma chi avrà la meglio tra i due alla fine Parliamone insieme! " Nelle recenti puntate di Forbidden Fruit, la tensione tra Halit e Nadir è alle stelle. L'arrivo di Nadir a Istanbul non è casuale: vuole regolare i conti con Halit, che anni prima l'ha rovinato senza alcun - facebook.com facebook