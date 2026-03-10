Forbidden Fruit in onda 7 giorni su 7 | ecco da quando e perché

Forbidden Fruit va in onda tutti i giorni della settimana su Canale 5. La serie televisiva turca sta attirando l’attenzione di un vasto pubblico e viene trasmessa senza interruzioni settimanali. La trasmissione è iniziata recentemente e continua con una programmazione quotidiana. La serie ha riscosso grande interesse tra gli spettatori italiani.

Belle notizie per i fans di Forbidden Fruit, la serie tv turca che sta appassionando milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Le vicende ambientate ad Istanbul collezionano oltre 2 milioni di utenti, tanto da essere un nuovo successo delle reti Mediaset. Proprio per questo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di effettuare una piccola variazione di palinsesto che farà felici i fans. In particolare, Forbidden Fruit andrà in onda 7 giorni su 7 da fine marzo. Le vicende con protagonista Yildiz Yilmaz sbarcheranno di domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo. Lo sceneggiato prenderà il posto del pomeridiano di Amici, che traslocherà in prima serata con la conduzione di Maria De Filippi.