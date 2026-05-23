Forbidden Fruit settimana 25-30 maggio | ?ahika trama contro Ender

La settimana di Forbidden Fruit dal 25 al 30 maggio 2026 si preannuncia esplosiva: siamo a uno snodo narrativo cruciale, quello che segna il passaggio dalla terza alla quarta stagione della dizi turca in onda su Canale 5. Al centro di tutto c’è?ahika Ekinci, la dark lady della serie, che dopo aver eliminato Nadir K?l?ç per impossessarsi del suo patrimonio ha già messo nel mirino la prossima vittima: la cognata Ender Çelebi. Il piano è orchestrato nei minimi dettagli e prevede un incidente d’auto costruito ad arte. Ender accetta un passaggio da?ahika per raggiungere Tuzla, dato che la sua auto non parte, ma durante il viaggio il van si ribalta. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Forbidden Fruit, Ipotetico Finale Amaro: La Morte Di Ender!

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