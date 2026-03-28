Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 29 marzo al 4 aprile 2026, si assisterà a un’alleanza inattesa tra due personaggi principali. Halit si unirà a Ahika per fronteggiare Ender e Nadir. La collaborazione tra i due avrà ripercussioni sugli sviluppi della trama, creando nuove dinamiche tra i protagonisti della serie.

© US Mediaset Un’alleanza inaspettata movimenta le prossime puntate di Forbidden Fruit. Per evitare di soccombere in azienda al duo formato dal nemico Nadir K?l?ç e dall’ex moglie Ender Çelebi, Halit Argun rintraccia?ahika Ekinci in Svizzera e la obbliga a tornare in Turchia per aiutarlo a contrare i due alleati. La scelta dell’imprenditore desta più di una perplessità nella moglie Yildiz Yilmaz, visto che?ahika è l’indiziata numero uno per l’avvelenamento che hanno subito qualche giorno prima. Nei prossimi giorni, Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.40, dal lunedì al venerdì alle 14.10, il martedì in prima serata e il sabato alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: Halit si allea con ?ahika per contrastare Ender e Nadir

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