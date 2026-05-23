Con una storia che va avanti per più decadi, For All Mankind 5 introduce anche nuovi personaggi che devono fare i conti con il passato della serie. Ecco cosa ci ha raccontato Ines Asserson. La storia alternativa di For All Mankind inizia a cavallo tra i '60 e i '70 del secolo scorso, immaginando un mondo in cui è stata la Russia ad approdare per prima sulla Luna, ma prosegue di decade in decade passando per gli anni '80 e i decenni successivi fino al 2012 in cui la nuova stagione è ambientata e la contemporaneità alternativa che dovremmo vedere il prossimo anno con gli ultimi episodi conclusivi. Per questo è normale che il cammino dei personaggi storici sia complesso e articolato, come ci ha raccontato Joel Kinnaman, o che anche le nuove voci . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - For All Mankind e il rapporto con le proprie radici secondo Ines Asserson

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Qualcuno fa modelli di For All Mankind? reddit

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