Sealence SpA fra le prime società italiane a tokenizzare le proprie azioni secondo il DL Fintech tramite un responsabile del registro

Sealence S.p.A. è la seconda società italiana a aver tokenizzato le proprie azioni secondo il DL Fintech. L'operazione è stata realizzata tramite una piattaforma di un responsabile del registro terzo, segnando un passo importante nel settore finanziario digitale. La tokenizzazione delle azioni rappresenta una novità nel mercato italiano, con l’obiettivo di semplificare e innovare le modalità di gestione delle partecipazioni societarie.

Sealence S.p.A. compie un nuovo passo nel proprio percorso di innovazione, diventando la seconda società italiana a tokenizzare le proprie azioni secondo il regime previsto dal DL Fintech tramite la piattaforma di un responsabile del registro terzo. L’operazione è stata effettuata sulla piattaforma di Fleap S.p.A., responsabile del registro per la circolazione digitale degli strumenti finanziari. Il posizionamento come secondo emittente dopo Ferveo è coerente sia con il format interno già utilizzato da Fleap sia con le note operative interne del caso Sealence. L’operazione assume particolare rilievo non solo per il valore pionieristico nel...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sealence S.p.A. fra le prime società italiane a tokenizzare le proprie azioni secondo il DL Fintech tramite un responsabile del registro Notizie correlate VIDEO Legge a tutela dei riders, Filipponi: "Umbria fra le prime regioni italiane a disciplinare il lavoro digitale"Intervista al consigliere regionale Francesco Filipponi, primo firmatario della nuova legge a tutela dei lavoratori impiegati nel settore del... Le prime mosse di Vannacci, scelta la responsabile del tesseramento: tessera da 10 euroCominciano a definirsi organigramma e prime mosse di Futuro Nazionale , la creatura politica varata il 3 febbraio dal parlamentare europeo Roberto...