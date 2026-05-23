Un fondo statunitense ha presentato un'offerta di 2 miliardi di euro per l'acquisto del club di calcio. Il presidente del club ha respinto l'offerta, confermando il suo rifiuto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla proposta o sulle eventuali risposte future del fondo. La trattativa non ha portato a un accordo e il club rimane sotto la gestione attuale.

De Laurentiis blocca l’assalto americano al Napoli: secondo il ‘Corriere dello Sport’, un fondo statunitense ha offerto 2 miliardi per acquisire il club, ma il presidente ha rifiutato fermamente. L’offerta choc: due miliardi sul tavolo. Un pool di investitori USA ha presentato un’offerta da circa 2 miliardi di euro per il controllo del Napoli. L’operazione ha come riferimento Matt Rizzetta, presidente italoamericano del Napoli Basket e del Campobasso, nonché founder di Underdog Global Partners, società specializzata nella gestione di asset sportivi. Mesi di contatti diretti e negoziati non hanno scalfito la posizione del patron azzurro. I colloqui si sono interrotti ancor prima di avviare le procedure di due diligence, il passaggio che avrebbe formalizzato l’intenzione di procedere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Fondo USA piomba sul Napoli: super offerta americana! La risposta di ADL

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