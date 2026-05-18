Napoli arriva un’offerta per Anguissa | la controproposta di ADL

Durante l’estate, il Napoli sta monitorando attentamente il mercato, soprattutto in vista della prossima partecipazione alla Champions League, che porterà maggiori entrate finanziarie. In questo contesto, è arrivata un’offerta per il centrocampista, e il club ha risposto con una controproposta, senza ancora confermare i dettagli dell’accordo. La trattativa riguarda uno dei giocatori chiave della rosa e si svolge in un periodo caratterizzato da molte operazioni di mercato.

Con l’arrivo dell’estate, il Napoli è molto attento al mercato. La partecipazione alla Champions League garantirà al club azzurro maggiori risorse economiche. Prima, però, di fare nuovi acquisti; il team partenopeo deve prima capire quali cessioni compiere e quale strategia adottare. Per ora, in cima alla lista di coloro che probabilmente saluteranno il Maradona, c’è Frank Zambo Anguissa. Stando a quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, il Besiktas avrebbe, non solo, già puntato il centrocampista; ma avrebbe anche fatto un’offerta da circa 15 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, d’altro canto, non è attualmente disposto a scendere al di sotto dei 20 milioni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Napoli, arriva la settimana decisiva: Conte rinnova e ADL incassa 70 milioni di euro

Napoli, arriva lo sfogo: “ADL deve farsi sentire, è assurdo!”Le recenti decisioni arbitrali quantomeno dubbie nei confronti del Napoli non hanno lasciato indifferenti i tifosi e gli addetti ai lavori, tra i...

Con Ryan #Friedkin a Trigoria, la #ASRoma accelera sulla scelta del nuovo ds. Dal Napoli arriva un no per Giovanni #Manna. Tra le alternative: Mehdi #Benatia (OM) e Ramon #Planes (Al-Ittihad). @FabrizioRomano x.com

De Laurentiis sta vendendo il Napoli? Offerta dagli UsaSi torna a parlare di De Laurentiis che sta vendendo il Napoli. È il momento giusto per vendere ma che farebbe Aurelio senza il Napoli? ilnapolista.it

Tmw – Lobotka verso la riconferma con il Napoli. Ma se arrivasse un’offerta…Lobotka va verso la riconferma con il Napoli. Ma qualora arrivasse un'offerta di 25 milioni dall'estero (il valore della clausola), allora deciderebbe il giocatore. Ne parla Tuttomercatoweb ... mondonapoli.it