iran usa attesa per la risposta di teheran alla proposta americana

Nelle prossime ore si attende una risposta dell’Iran alla proposta avanzata dagli Stati Uniti, mirata a raggiungere un accordo preliminare per ridurre le tensioni tra i due Paesi. La proposta americana è stata presentata come parte di un tentativo di avviare negoziati e cercare una soluzione condivisa. L’attenzione si concentra sulla possibilità di un passo avanti nelle relazioni tra Iran e Stati Uniti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Crescono le aspettative per un possibile passo avanti nei negoziati. È attesa nelle prossime ore la risposta dell’Iran alla proposta avanzata dagli Stati Uniti per arrivare a un memorandum preliminare volto a ridurre le tensioni tra i due Paesi. Secondo indiscrezioni riportate dalla CNN, Teheran potrebbe trasmettere il proprio riscontro ai mediatori già nella giornata di oggi. Negli ultimi giorni sarebbero emersi segnali di apertura da parte iraniana, con alcuni osservatori che parlano di un possibile avvicinamento verso un compromesso diplomatico. Nonostante ciò, ambienti vicini all’amministrazione di Donald Trump mantengono un atteggiamento prudente rispetto all’ottimismo mostrato dai mediatori internazionali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Attacco all'Iran, Israele in allerta per possibile risposta di Teheran #iran #usa #israele

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