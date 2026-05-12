Un check-up tecnologico per crescere | Confartigianato Forlì lancia il servizio di analisi digitale per le imprese
Confartigianato di Forlì ha avviato un servizio di analisi digitale rivolto alle imprese, in collaborazione con i consulenti di Librasoft snc. Giovedì alle 17, presso la sede dell’associazione in viale, si terrà un incontro gratuito intitolato “Quanto è digitale la tua impresa?” per presentare questa nuova offerta. L’obiettivo è fornire un “check-up” tecnologico alle aziende che vogliono migliorare il loro livello di digitalizzazione.
Confartigianato di Forlì assieme ai consulenti di Librasoft snc propongono un incontro gratuito dal titolo “Quanto è digitale la tua impresa?”, per presentare il nuovo servizio fornito dal servizio credito, innovazione e sviluppo, giovedì alle 17, nella sede dell’associazione forlivese in viale.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Incentivi alle imprese, Confartigianato lancia l'allarme: "Troppa burocrazia, serve una riforma vera"“Una riforma necessaria per superare la frammentazione del sistema degli incentivi, ma che presenta ancora nodi critici su coperture finanziarie,...
ASL Avellino lancia "Hirpo": il lupo digitale dell'Irpinia a servizio dei cittadiniAvellino, 13 aprile 2026 – L'ASL di Avellino ha presentato questa mattina, presso la Sala De Sanctis della sede aziendale, un pacchetto di nuovi...