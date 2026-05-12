Un check-up tecnologico per crescere | Confartigianato Forlì lancia il servizio di analisi digitale per le imprese

Da forlitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confartigianato di Forlì ha avviato un servizio di analisi digitale rivolto alle imprese, in collaborazione con i consulenti di Librasoft snc. Giovedì alle 17, presso la sede dell’associazione in viale, si terrà un incontro gratuito intitolato “Quanto è digitale la tua impresa?” per presentare questa nuova offerta. L’obiettivo è fornire un “check-up” tecnologico alle aziende che vogliono migliorare il loro livello di digitalizzazione.

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Confartigianato di Forlì assieme ai consulenti di Librasoft snc propongono un incontro gratuito dal titolo “Quanto è digitale la tua impresa?”, per presentare il nuovo servizio fornito dal servizio credito, innovazione e sviluppo, giovedì alle 17, nella sede dell’associazione forlivese in viale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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