La Regione Toscana ha annunciato l'assegnazione di 3,2 milioni di euro attraverso cinque bandi recentemente chiusi, destinati a sostenere piccole imprese, negozi di vicinato, edicole e progetti di innovazione digitale. L’obiettivo è rafforzare il tessuto economico locale e promuovere lo sviluppo di attività sul territorio. La strategia si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione della cosiddetta “Toscana diffusa”.

Firenze, 9 marzo 2026 – "La Toscana diffusa sta diventando una realtà", perché "dopo aver l'anno scorso approvato la legge ci eravamo presi l'impegno per una sua valorizzazione economica nel 2026: con gli ultimi cinque bandi già chiusi attribuiremo 3,2 milioni di euro ". Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto con la stampa sulle risorse che stanno per arrivare nei territori a poco più di due mesi dall'inizio dell'anno. Gli interventi sono di vario tipo: dal sostegno degli esercizi di vicinato all'innovazione digitale delle cooperative di comunità, dalle edicole al sostegno a micro imprese ed attività economiche sul fronte dell'innovazione digitale, ma anche aiuti a chi ha deciso di trasferirsi in quei territori acquistando una casa oggi vuota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Piccole imprese, negozi di vicinato, edicole e innovazione digitale: ecco i fondi della Regione

