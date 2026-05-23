Gli agenti dei servizi segreti hanno convocato alcuni studenti coinvolti in proteste contro il riarmo e la leva militare. Le autorità hanno intimidito i manifestanti, chiedendo dettagli sulle loro attività e motivazioni. La scena si è svolta in modo rapido, con agenti che hanno fatto pressioni sui giovani senza procedimenti giudiziari aperti. Nessuno è stato arrestato, ma l’episodio ha suscitato preoccupazioni sulla repressione delle opposizioni.

Che in Germania ci sia un clima pessimo lo abbiamo raccontato a più riprese sulle colonne del nostro giornale. Ma che si arrivi addirittura a leggere di intimidazioni nei confronti di studenti che, pacificamente, protestano contro la follia del riarmo e della leva obbligatoria, è davvero sorprendente per un Paese che si pone come il faro della democrazia in Europa. A darne notizia è, ancora una volta, uno dei pochi giornali che sfida il mainstream e, con grande coraggio, racconta ciò che molte altre testate ignorano o censurano: la Berliner Zeitung. Germania, intimidazioni contro gli studenti da parte dei servizi. Il giornale berlinese riporta la testimonianza shock di un ragazzo di diciotto anni che, in sella alla sua bicicletta davanti a casa, viene bloccato da uno sconosciuto con cappotto verde e berretto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Follia in Germania: i servizi segreti intimidiscono gli studenti che protestano contro riarmo e leva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Germania, 50.000 studenti in sciopero contro il riarmo di Merz? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi test medici la libertà dei diciottenni? Perché il governo destina miliardi alle armi invece che...

"War on War": studenti in piazza Garibaldi a Lecco contro il riarmo e la leva militareNel pomeriggio di giovedì 5 marzo piazza Garibaldi a Lecco si è trasformata per alcune ore in un palcoscenico di protesta giovanile.

Che in Germania ci sia un clima pessimo lo abbiamo raccontato più volte. Ma che si arrivi addirittura a intimidire gli studenti che, pacificamente, protestano contro il riarmo e la leva obbligatoria, è sorprendente per un Paese che si pone come il faro della demo x.com

Quali sono stati i maggiori shock/crimini dell'Eurovision di quest’anno? reddit

Follia di Altmaier ad Amburgo: calcia la racchetta verso il pubblico, virale la reazione di un tifosoAMBURGO (GERMANIA) - Come Alex De Minaur anche Tommy Paul ha rispettato i favori del pronostico e superato in due set (6-2, 7-5) il tedesco e 'padrone di casa' Daniel Altmaier nei quarti di finale del ... msn.com

Follia dopo un derby in Germania: l'attaccante sventola uno striscione offensivo con lo stemma dell'Amburgo, è buferaNel mondo del calcio femminile tedesco ha fatto scalpore quello che è successo al termine del derby tra Werder Brema e Amburgo (vittoria per 2-0 delle padrone di casa) La protagonista indiscussa? corrieredellosport.it