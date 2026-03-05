War on War | studenti in piazza Garibaldi a Lecco contro il riarmo e la leva militare

Il 5 marzo, studenti si sono radunati in piazza Garibaldi a Lecco per manifestare contro il riarmo e la leva militare. La protesta è durata alcune ore e ha coinvolto giovani provenienti dalla città, che hanno espresso il loro dissenso attraverso cartelli e interventi pubblici. La piazza si è riempita di studenti che hanno scelto di far sentire la propria voce in modo pacifico.

Nel pomeriggio di giovedì 5 marzo piazza Garibaldi a Lecco si è trasformata per alcune ore in un palcoscenico di protesta giovanile. Dalle 16 alle 20, l'Unione degli Studenti di Lecco ha organizzato un presidio statico nell'ambito di una giornata di mobilitazione internazionale promossa dalla Rete della Conoscenza, con il titolo "War on War – Students and youth against militarisation and imperialism". La manifestazione ha coinvolto diversi gruppi e collettivi studenteschi, radunati davanti al Caffè Unione con striscioni, bandiere e azioni scenografiche. Non sono mancati i fumogeni arancioni, che hanno colorato il grigio pomeriggio del centro, e i cori scanditi contro la reintroduzione della leva militare obbligatoria e contro il riarmo dell'Italia e dell'Europa.