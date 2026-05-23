Follia fuori l' ospedale picchia un uomo che poi muore | Procura apre fascicolo per omicidio
La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte di un uomo di 37 anni, marocchino, avvenuta all’Ospedale Giuseppe Moscati di Aversa. L’uomo era stato aggredito in strada da un altro uomo, che lo aveva picchiato. Dopo l’aggressione, era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e poi è deceduto. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Fari della Procura di Napoli Nord sulla morte di Jamal Lamahouri, 37enne marocchino aggredito e ridotto in fin di vita all’Ospedale Giuseppe Moscati di Aversa. Per il sostituto procuratore Antonio Bassolino si tratterebbe di omicidio iscrivendo nel fascicolo degli indagati Malek Ahamed, 23enne. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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