Follia fuori l' ospedale picchia un uomo che poi muore | Procura apre fascicolo per omicidio

Notizia in breve

La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte di un uomo di 37 anni, marocchino, avvenuta all’Ospedale Giuseppe Moscati di Aversa. L’uomo era stato aggredito in strada da un altro uomo, che lo aveva picchiato. Dopo l’aggressione, era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e poi è deceduto. La polizia sta indagando sull’accaduto.